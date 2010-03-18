У Харкові екс-міліціонер повісився в СІЗО

У Харківському СІЗО №27 у вівторок, 16 березня, знайдено повішеним одного з підозрюваних у справі міліціонерів-наркоторгівців, колишнього заступника начальника кримінального розшуку Харківської міської міліції Олександра КОШЕЛЯ.

Про це повідомляє ІА "МОСТ-Харків" з посиланням на начальника СІЗО Валерія ПЕСКЛОВА.

За його словами, О.КОШЕЛЬ «повісився на власних штанях. Упродовж 40 хвилин працівники СІЗО намагалися повернути його до життя, але це не вдалося».

Зараз розслідуванням самогубства займається Жовтневий райвідділ міліції.

Справу про наркоторгівлю в міліції було порушено в жовтні минулого року. В рамках справи звинувачення пред`явлено вісьмом. Двоє з них перебувають на підписці про невиїзд. Решту, до числа яких, окрім О.КОШЕЛЯ входили працівник ОБНОНу Анатолій ТКАЧЕНКО і начальник відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Володимир БРУММ, заарештовано. Ще один - колишній міліціонер начальник Комінтернівського МВМ Дмитро ЛЕМЕШ – у розшуку.