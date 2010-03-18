Цушко перелічив завдання, отримані від Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поряд з іншими основними завданнями доручив Міністерству економіки посилити одну із основних функцій економічного відомства – планування та прогнозування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, про це заявив міністр економіки Василь ЦУШКО під час оперативної наради зі складом міністерства.

Серед першочергових питань, які стоять перед економічним відомством, В.ЦУШКО назвав: розроблення Державної цільової програми соціально-економічного розвитку; проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і Антикризової програми уряду, а також поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та залучення інших міжнародних кредиторів.

В.ЦУШКО зазначив, що найважливішими завданнями діяльності уряду є подолання наслідків світової фінансової кризи шляхом впровадження стратегічних реформ та відновлення довіри громадян до влади.

Серед інших завдань уряду В.ЦУШКО відзначив важливість виконання в повному обсязі закону про соціальні гарантії, покращення інвестиційного клімату в державі, посилення співпраці з Міжнародним валютним фондом, Національним банком України, дерегуляцію підприємницької діяльності, підготовку до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, координованість дій центральних та регіональних органів влади, а також побудова партнерських відносин з опозицією тощо.

«Перед нами стоїть нелегке завдання, тому вже сьогодні потрібно наполегливо працювати над виробленням стратегічних реформ задля покращення умов життя людей і якнайшвидшого виходу України з кризи», - наголосив В.ЦУШКО.