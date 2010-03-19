Азаров і Посол США говорили про фінанси і МВФ
За тиждень приїде профільний урядовець
Питання організації робочих контактів між урядовцями України та США обговорив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ з Надзвичайним та Повноважним послом США Джоном Френсісом ТЕФФТОМ сьогодні під час зустрічі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів.
Під час зустрічі також було погоджено, що наступного тижня Україну відвідає другий заступник міністра фінансів США, відомство якого відповідає за співпрацю з МВФ. «Ми хочемо, щоб наше Міністерство фінансів налагодило продуктивні відносини з урядом України», - заявив Дж.ТЕФФТ.
Крім того, у ході зустрічі обговорювалися питання інтенсифікації двосторонніх відносин. «Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з вами, вашими міністрами і з усім вашим урядом», - зазначив Дж.ТЕФФТ.