Аеропорт «Бориспіль» завершив монтаж чартерного терміналу

Повністю завершено монтаж будівлі терміналу «F» з легких конструкцій, що швидко монтуються, в аеропорту «Бориспіль». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, зараз облаштовуються внутрішні і зовнішні інженерні мережі, виконано всі пусконалагоджувальні роботи на трансформаторній підстанції і активно триває поставка необхідного обладнання.

Також у рамках підготовки до Євро-2012 тривають будівельні роботи на всіх пускових комплексах існуючого терміналу «В».

Щодо будівництва нового пасажирського терміналу «D», то в зонах південної і північної частини пасажирської галереї завершено роботи з облаштування палевих фундаментів, бетонування ростверків і фундаментної плити. Також розпочато встановлення опалубки для облаштування плити перекриття другого поверху. Завершено бетонування стін і плити перекриття технологічного тунелю, триває бетонування колон і стін. Окрім того, на будівельному майданчику продовжують установлювати палі, фундамент і стіни технологічного тунелю. Вже облаштовано 2825 паль і 120 колон.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує в квітні поточного року ввести в експлуатацію новий чартерний термінал «F» з легких конструкцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№ 718 від 24 червня 2009 р.) затвердив проект і титул будови пасажирського терміналу F (тимчасового, так званого low-cost) на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з термінами будівництва в 2009-2010 рр. Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі пасажирського терміналу "F" пропускною спроможністю 700 пасажирів на годину. Також передбачено будівництво стоянки на 298 машино-місць. Площа забудови – 10,4 тис. кв. м, загальна площа – 20,7 тис. кв. м.

Термінал "F" з конструкцій, що швидко монтуються, обслуговуватиме low-cost-компанії і чартерні рейси, таким чином знизивши навантаження на діючі термінали.

Як відомо, однією з головних вимог УЕФА до аеропорту “Бориспіль” у рамках його підготовки до Євро-2012 є будівництво пасажирського терміналу D з великою пропускною спроможністю. Контракт на будівництво терміналу D було підписано 26 вересня 2008 року.

Генеральний підрядчик будівництва терміналу “D” у міжнародному аеропорту “Бориспіль” турецька компанія “Догуш Інішаат” обіцяє завершити спорудження нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.