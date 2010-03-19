Генеральним директором УНІАН став Олег Наливайко

Генеральним директором інформаційного агентства УНІАН рішенням Спостережної ради агентства призначено Олега НАЛИВАЙКА.

О.НАЛИВАЙКО очолював УНІАН з 2002 року по вересень минулого року. З вересня минулого року по 17 березня цього року перебував на державній службі, працюючи виконуючим обов’язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України. В цей час обов’язки генерального директора агентства виконував головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.