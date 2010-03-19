Обрано 20 фіналістів українського відбору Євробачення - 2010

Із 67 учасників українського національного відбору на конкурс “Євробачення-2010” журі обрало двадцятку кращих виконавців.

Як повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”, у число 20 фіналістів увійшли: гурт “Заклепки”, Ірина РОЗЕНФЕЛЬД, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Наталія ВАЛЕВСЬКА, Василь ЛАЗАРОВИЧ, група Dazzle Dreams, El Кравчук, учасник Фабрики зірок-3 Олексій МАТІАС, гурт ST`EREO (учасники Фабрики зірок-3 Стас ШУРІНС та ЕРІКА ), Юлія ВОЙС, Макс БАРСЬКИХ та інші менш відомі виконавці.

Остаточно представника України на Євробаченні буде оголошено в суботу, 20 березня, пізно ввечері.

У журі українського національного відбору входять продюсер Ігор ЛІХУТА, віце-президент НТКУ Валід АРФУШ, програмний директор каналу MTV Україна Андрій УРЕНЄВ, головний продюсер Нового каналу Оксана ПАНАСІВСЬКА і генеральний продюсер каналу ОТВ Володимир ОРЛОВ.

Як повідомлялося, проведення нового відбіркового конкурсу було оголошено після відкритого звернення діячів шоу-бізнесу до Президента, обурених тим, що кандидатура В.ЛАЗАРОВИЧА була призначена в закритому режимі без будь-якого конкурсу колишнім керівництвом НТКУ.