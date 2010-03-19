Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 18 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,96-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився 0,5% порівняно з 18 березня, і сьогодні становить 10,81/10,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,69-10,88 грн./євро, з продажу – в межах 10,90-11,19 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 18 березня дещо знизився, і сьогодні становить 0,2660/0,2733 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2714-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,00 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,6% порівняно з 18 березня, і сьогодні становить 10,83 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,93 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,77-10,88 грн./євро, з продажу – в межах 10,90-10,98 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 18 березня підвищився на 0,7%, і на сьогодні становить 0,2664 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,2% – до 0,2737 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2714-0,2770 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,008 грн., євро – 10,81/10,96 грн., рубль – 0,2670/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,02 грн., євро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,955/8,00 грн., євро – 10,78/10,95 грн., рубль – 0,2690/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 березня, становить: гривні до долара США – 7,976, до євро – 10,895216, до російського рубля – 0,27294.