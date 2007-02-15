Ющенко бере участь у панахиді за загиблими воїнами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході також беруть участь віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК, перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, інші урядовці та народні депутати, керівники громадських об’єднань.

Наразі Президент бере участь у панахиді по загиблих воїнах у храмі Вознесіння Христового. Після чого глава держави планує відвідати Меморіальний комплекс з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.