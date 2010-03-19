Єжель привітав військових моряків і ветеранів з Днем підводника

З нагоди Дня підводника, який відзначається сьогодні, 19 березня, військових моряків і ветеранів підводного флоту з професійним святом від імені колегії військового відомства і себе особисто привітав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

“В цей день молоде покоління моряків-підводників вшановує ветеранів підводного флоту, серед яких ветерани Військово-Морських сил України віце-адмірал Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ, віце-адмірал Микола КЛІТНИЙ, контр-адмірал Володимир КОЛПАКОВ та багато інших”, - наголошується у привітанні.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, вірність військовому обов’язку і своєму народові, любов до моря - ці найкращі якості завжди були і залишаються притаманними морякам-підводникам, які пов’язали своє життя з благородною професією підкорювачів морських глибин.

Глава оборонного відомства побажав військовим морякам і ветеранам підводного флоту міцного флотського здоров’я, родинного добробуту та нових великих звершень на благо зміцнення обороноздатності України.