Фестиваль єврейської культури розпочався в Чернігові

У Чернігові розпочався VI Фестиваль єврейської культури імені Шолома Алейхема, що триватиме до 25 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, у місцевому арт-клубі відбулося урочисте відкриття фестивалю та відкриття тематичної фотовиставки "Євреї у Чернігові", яка у художніх образах розкриває життя єврейської громади, розповідає про її відомих діячів. Свої роботи на виставці представили члени фотоклубу "Чернігів" та Національної спілки фотохудожників України.

Під час урочистостей керівник Чернігівської міської єврейської громади Семен БЕЛЬМАН нагадав, що євреї у Чернігові жили з часів Київської Русі, а вже у ХІІІ столітті мали свого равина. У ХХІ столітті, як керівники підприємств, діячі культури і мистецтва, вони зробили значний внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста.

"Цей фестиваль ми проводимо шість років поспіль, але ніколи не повторюємося, завжди різна програма, різні заходи", - зазначив С.БЕЛЬМАН, говорячи про заходи фестивалю. Він уточнив, що цього року у рамках фестивалю заплановані творчі вечори та концертна програма, а також міжнародний науковий семінар "Євреї Лівобережної України: історія і культура".

Представників єврейської громади з відкриттям фестивалю привітав і Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ. У своєму виступі він підкреслив, що міська влада створює сприятливі та рівноправні умови для розвитку усіх, без винятку, національних товариств, які проживають у Чернігові і є членами територіальної громади. "Спільно, доповнюючи один одного, ми робимо одну важливу справу – розвиваємо місто", - сказав він.

Крім того, учасники урочистостей говорили про соціальну та культурну активність єврейської громади серед інших 12 національних товариств, а ще про необхідність заснування єврейського театру.

Традиційно організаторами фестивалю єврейської культури виступили Чернігівська міська єврейська громада та управління культури Чернігівської міської ради. Також допомогу в його організації і проведенні надали МГО "Центр "Джойнт" та БЄФ "Хасде Естер".