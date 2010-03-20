Мексика не проти мати військове представництво в Україні

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Іван СВИДА на зустрічі з військовим та військово-повітряним аташе при посольстві Мексиканських Сполучених Штатів у Російській Федерації (за сумісництвом в Україні та Румунії) бригадним генералом Сантьяго Ногера РЕЙЄС озвучив ініціативу про розгортання в нашій державі постійного військово-дипломатичного представництва при Посольстві Мексики в Україні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це йшлося під час зустрічі І.СВИДИ та С.РЕЙЄСА в Києві.

Як наголосив на початку зустрічі І.СВИДА, Україна розглядає Мексику як одного з регіональних лідерів латиноамериканського простору.

“Між Україною і Мексикою велика відстань, але цей фактор не повинен стати нам на заваді у розвитку двостороннього співробітництва між нашими країнами, у тому числі в сфері оборони”, - підкреслив генерал армії України.

У цьому контексті він запропонував вийти зі спільною пропозицією щодо розгортання в Україні постійного військово-дипломатичного представництва при Посольстві Мексики в Україні.

“Це допоможе підтримувати більш тісні контакти і розвивати наше двостороннє співробітництво, в якому зацікавлені обидві країни”, - підкреслив Головнокомандувач Збройних Сил України.

У свою чергу С.РЕЙЄС зазначив, що мексиканська сторона дуже зацікавлена у розвитку відносин з Україною, і пропозиція щодо створення в Україні постійного військово-дипломатичного представництва обов’язково буде надіслана до Мехіко.

У той же час, поки буде вирішуватися це питання, бригадний генерал звернувся до генерала армії України з проханням посприяти в акредитації в Україні не лише одного, а й інших двох військових аташе Мексики і отримав повну підтримку в цьому питанні.

Як зазначається прес-служба МО, головна мета зустрічі полягала у налагодженні більш тісних контактів та розвитку двостороннього військового співробітництва між збройними силами України та Мексики. У зустрічі також взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО, ТВО начальника Центрального управління військового співробітництва ЗС України полковник Олександр КУЛЕШ, заступник військового та військово-повітряного аташе при Посольстві Мексиканських Сполучених Штатів у Російській Федерації (за сумісництвом в Україні та Румунії) підполковник Мартін Хіменес ОЛЬВЕРА та 3-й секретар Посольства Мексиканських Сполучених Штатів в Україні пан Хорхе Дельгадо СУМАНО.

Сьогодні сторони визначили також низку пріоритетних напрямів розвитку двостороннього військового співробітництва. Це, зокрема, обмін досвідом в питаннях реформування збройних сил обох країн, навчання військовослужбовців збройних сил України та Мексики у вищих військових навчальних закладах обох країн тощо.

Наприкінці зустрічі І.СВИДА та С.РЕЙЄС ще раз підтвердили наміри докласти максимальних зусиль для розвитку двостороннього військового співробітництва між обома країнами і виведення його на новий якісний рівень.