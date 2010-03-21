Хто ж поїде від України на Євробачення-2010

На пісенний конкурс Євробачення-2010 від України поїде співачка Alyosha з піснею "To be free".

Як повідомляє “Українська правда”, такими є результати конкурсу, який було проведено в суботу.

Серед 20 конкурсантів Alyosha та співачка Маша СОБКО набрали однакову кількість балів. Тому долю співачок вирішувало журі.

Переможницю оголошувала заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Василь ЛАЗАРОВИЧ, якого раніше обрала художня рада НТКУ, посів сьоме місце.

Цьогорічний конкурс Євробачення пройде у травні в Норвегії.