Ізраїль депортує українську терористку

Влада Ізраїлю оголосила про депортацію до України Ірени ПОЛІЩУК, засудженої за сприяння тероризму, повідомляє “Німецька хвиля”.

Громадянка України 2002 року допомогла в організації теракту, внаслідок якого двоє осіб загинуло і 40 отримали поранення.

31-річна І.ПОЛІЩУК побралася з палестинцем Ібрагимом в Україні і згодом переїхала жити до Віфлеєма. В Ізраїлі І.ПОЛІЩУК мешкала нелегально, з підробленим паспортом, та не ставала на облік в українському консульстві. І.ПОЛІЩУК та її чоловіка було затримано на другий день після теракту, скоєного в місті Рішон Ле-Ціоні у травні 2002 року.

Як з’ясувало слідство, подружжя власною машиною доставила терориста-смертника на місце теракту. Після арешту І.ПОЛІЩУК визнала свою провину, а ізраїльський суд засудив її до двадцятирічного тюремного ув’язнення. Її чоловіка було засуджено до шести довічних термінів і ще 45-ти років. І.ПОЛІЩУК вже відсиділа майже 7 років зі свого строку й тепер, як повідомляє офіційна палестинська інформагенція "МААН", влада Ізраїлю оголосила про підготовку її депортації в Україну.

Влада Палестинської автономії намагалася оскаржити рішення суду, винесене стосовно І.ПОЛІЩУК, наголошуючи, що українка має двох неповнолітніх доньок, одну з яких виховують її батьки в Україні. Однак апеляція, а також подання самої І.ПОЛІЩУК з проханням скасувати її депортацію були відхилені. Палестинський міністр у справах в’язнів Ісса КАРАКЕ заявив, що рішення про депортацію української громадянки на батьківщину є «небезпечним і тиранічним» і порушує міжнародне законодавство та базові принципи прав людини.

У правозахисній організації «Аддамір», яка допомагає ув’язненим палестинським жінкам, повідомили, що їхні адвокати зараз вивчають ухвалу про депортацію. Прес-служба Управління ізраїльських тюрем на момент підготовки матеріалу не надала коментарів у справі.