Двом українським телеканалам сподобалася ідея Медведєва

Українські телеканали «Інтер» і «1+1» підтвердили свою готовність увійти до російського інформаційного простору.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав Сергій ЛЕБЕДЄВ.

Він нагадав, що нещодавно на нараді у Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА було заявлено, що для виходу українських телеканалів у інформаційний простір Росії використовуватимуться можливості платформи «НТВ+».

«Хто ж конкретно увійде – це питання переговорів, які зараз відбуваються. Наскільки я знаю, свою готовність увійти до російського інформаційного простору підтвердили телеканали «Інтер» і «1+1», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

Виконавчий секретар СНД також допустив можливість збільшення кількості українських каналів, «але це вирішуватиметься в процесі переговорів, враховуючи технічну і фінансову сторони».

«Буду тільки радий, тому що багато хто в СНД хоче дивитися канали братських країн», - сказав він.

Крім того, важливо також, щоб російські і українські канали транслювалися також у Закавказзі і Центральноазіатських країнах, і навпаки, вважає С.ЛЕБЕДЄВ.

«Я думаю, що ініціатива Росії може послужити поштовхом для цієї дискусії – як нам зробити інформаційний простір СНД дійсно спільним», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що в Росії незабаром здійснюватиметься мовлення одного чи двох українських телеканалів.

10 березня на нараді з питань інформаційної присутності країн - членів СНД у Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що телекомпанії з країн - членів СНД зможуть на паритетній основі вести мовлення на території РФ.

Він нагадав, що питання присутності українських телеканалів у російському інформаційному просторі обговорювалося під час візиту до Москви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія також зацікавлена в трансляції в державах СНД російських каналів.