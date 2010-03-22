Вартість оренди житла в Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 15 до 21 березня п.р. знизилася на 0,84% (4 дол.) – до 435 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 448 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 605 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 740 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 353 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 602 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 714 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 347 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 535 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол., до 276 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 376 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 532 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 249 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 348 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол., до 437 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 278 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. - до 397 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 449 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 321 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол., до 435 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 455 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 265 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 359 дол., 3-кімнатних – знизилася на 7 дол., до 455 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 255 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 376 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол., до 460 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 250 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 347 дол., 3-кімнатних – на 7 дол. – до 463 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених в десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, в Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в лютому п.р. зросла на 0,48% (2 дол.) – до 441 дол. за квартиру на місяць; у січні п.р. – зросла на 0,37%, до 439 долара за квартиру на місяць; у 2009 році – знизилася на 27,8%, до 438 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.