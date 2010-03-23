На Київщині провалились під лід і потонули троє школярів

22 березня в селищі Хотянівка Вишгородського району Київської області, на річці Десна, провалилися під крихкий лід четверо дітей. Троє з них – 1997, 1998, 1999 років народження – потонули. Найменшу - одинадцятирічну Катерину - врятували місцеві жителі.

Як повідомляє Центр пропаганди ГУМНС у Київській області, після закінчення уроків у школі діти, чекаючи на прибуття маршрутки, вирішили нарвати вербу. Для цього потрібно було перейти на протилежний берег річки. Дорослі, які відпочивали на березі, двічі намагалися повернути школярів на берег. Але, як тільки на берегу стало безлюдно, четверо з них опинилися на середині річки. Сильна течія утворила там пустоти і промоїни. Всі четверо провалились під кригу майже одночасно. Врятувати вдалося тільки маленьку Катерину, яка відчайдушно трималася на воді. Зараз дівчинка перебуває в місцевій лікарні.

Пошуки тіл загиблих дітей тривають.

МНС звертається до громадян з наполегливим проханням не виходити на кригу особливо, коли на річках, озерах і ставках через відлигу вона стала тонка та крихка.