ФДМУ планує продати Укртелеком цього року

Фонд державного майна України (ФДМУ) цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акцій ВАТ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО.

При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії становитиме близько 7 млрд. грн.

«Думаю, нам дозволять це зробити. У нас є всі шанси одержати рішення уряду», – відзначив В.РЯБЧЕНКО.

За його оцінкою, капіталізація «Укртелекому» сьогодні становить 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО також відзначив, що фонд розраховує приватизувати 67-відсотковий пакет акцій компанії і залишити у держвласності блокуючий 25-відсотковий держпакет, проте остаточне рішення щодо розміру пакету, за словами в.о. голови ФДМ, залишається за урядом.

В.РЯБЧЕНКО також не виключив можливості участі українських інвесторів у приватизації «Укртелекому».

За його словами, хоча на даний момент «Укртелеком» не готовий до продажу, проте ФДМУ проведе всю необхідну роботу, щоб підготувати його до приватизації.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№ 1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячним пооб’єктним планом-графіком приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує у 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільному зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу до Інтернету (понад 600 тис. абонентів) тощо.

Дохід компанії у 2008 році (з ПДВ) становив 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.