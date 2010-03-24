Контрабандист віз з Росії два куцаки

Співробітники Управління Служби безпеки України в Сумській області у взаємодії з військовослужбовцями Сумського прикордонного загону затримали громадянин України, у якого вилучили арсенал контрабандної зброї.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області.

Правопорушник, 29-річний громадянин України, був затриманий у Великописарівському районі. Він контрабандним шляхом увіз із території Російської Федерації до України два обрізи (мисливської та нарізної зброї), набої до них і багнет-ніж часів Другої Світової війни німецького виробництва.

Стосовно затриманого, який раніше вже був засуджений, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда). За скоєння такого виду злочину українське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Як саме зброя потрапила до правопорушника, і з якою метою він незаконно ввіз її до України, зараз встановлює слідство.