ФДМУ планує повторно виставити на продаж "Луганськтепловоз"

21:30, 24 березня 2010
Суспільство
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"Нехай змагаються"

Фонд держмайна України (ФДМУ) у квітні планує повторно оголосити конкурс з продажу контрольного пакету акцій «Луганськтепловозу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО.

При цьому, за його словами, стартова ціна «Луганськтепловозу» «трохи перевищить» 400 млн. грн.

В.о. голови ФДМУ також повідомив, що жодних обмежень участі у даному конкурсі для потенційних покупців не буде.

«Нехай змагаються», - сказав В.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна від 5 січня цього року щомісячним пооб`єктним планом-графіком виставлення на продаж держпакетів акцій на 2010 рік, Фонд планував оголосити конкурс з елементами аукціону з продажу поверненого у державну власність 76%-го пакету акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у березні.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") за переможця конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупця було внесено до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції було зараховано на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

 

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