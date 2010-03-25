Янукович чекає професійних дій у сфері АПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів робочу зустріч з віце-прем’єр-міністром Віктором СЛАУТОЮ і міністром аграрної політики Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що очікує від профільних урядовців професійних дій для покращання ситуації у вітчизняному агропромисловому комплексі, наданні допомоги селу. «Ми повинні використати всі можливості, щоб підняти рівень виробництва в АПК, щоб ті, хто працює на селі, відчули – держава піклується про них», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави висловив стурбованість можливістю різкого зростання цін на паливно-мастильні матеріали у період весняно-польових робіт і доручив Уряду знайти можливість не допустити цього. Відповідна робота, за словами Президента, має бути проведена як з вітчизняними нафтопереробними заводами, так і з імпортерами пального, за результатами якої має бути підписаний відповідний меморандум.

Віце-прем’єр-міністр В.СЛАУТА поінформував Президента, що за прогнозами, з 10 млн. га посіяної озимини, близько 20-25% доведеться пересівати. Найбільше це стосується Харківської, Полтавської і Київської областей. Він також повідомив, що у 16 регіонах вже розпочалися польові роботи.

На виконання доручення Президента завершується розробка першочергових антикризових заходів для аграрного сектору, зазначив В.СЛАУТА. Насамперед, йдеться про доступність кредитів для сільгоспвиробників, а саме – про можливість частково компенсувати високі банківські ставки.

Міністр аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮК поінформував главу держави про хід розробки програми системних реформ в АПК. «Ми бачимо, що потенціал АПК, за умови вдалих підходів і гідних мотивацій, дозволяє збільшити валовий продукт у 4-5 разів», – сказав міністр. «Для цього необхідно затвердити пріоритетні напрямки розвитку АПК, які стануть локомотивом агропромислового комплексу, забезпечать продовольчу безпеку і дадуть можливість вийти на зовнішні ринки», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.