У Колеснікова є дві проблеми і надія, що Платіні залишиться задоволений

Віце-прем`єр міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сподівається, що президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ буде задоволений підготовкою України до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні на міні-прес-конференції в Донецьку.

«Я дуже хочу сподіватися, що він (М.ПЛАТІНІ) буде задоволений (підготовкою України до Євро-2012 – УНІАН). Якщо ми розгорнемо будівельні роботи з 1 квітня на львівському майданчику стадіону, я думаю, що особливих зауважень не буде», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем`єр міністр також відзначив, що за масштабністю проблем на сьогодні в питаннях підготовки приймаючих міст чемпіонату найболючішим залишається будівництво НСК «Олімпійський» у Києві.

«Олімпійський стадіон – це найбільша проблема щодо масштабності, потім львівський стадіон», - констатував Б.КОЛЕСНІКОВ, наголосивши, що «все інше може бути вирішене».

Крім того, він повідомив, що буквально сьогодні «Львівська міська рада прийняла рішення про передачу цього стадіону під пряме управління Кабінету Міністрів України», що допоможе прискорити розв’язання проблем.

Присутній на цій міні-прес-конференції керівник оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ також висловив сподівання, що М.ПЛАТІНІ високо оцінить підготовку країни до чемпіонату. «Я сподіваюся, що Президент УЄФА пан М.ПЛАТІНІ, який невдовзі відвідає Україну, дасть високі оцінки готовності України до проведення Євро-2012», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 квітня відбудеться візит до України вищого керівництва УЄФА на чолі з М.ПЛАТІНІ.