У Харкові повісилася студентка

У Харкові студентка одного з вищих навчальних закладів міста наклала на себе руки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, студентку третього курсу було знайдено повішеною вчора у гуртожитку.

За словами представника ЦЗГ, на місці події встановлено, що тіло студентки було «без видимих ознак насильства». Про те, що сталося, повідомлено батькам дівчини, які проживають в Луганській області.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, трагічна подія сталася в гуртожитку Харківського національного економічного університету, який знаходиться на проспекті Леніна, 9, неподалік центрального корпусу цього вишу.

Це вже другий подібний трагічний випадок у Харкові впродовж останнього часу. Нещодавно у Харкові покінчив життя самогубством студент Національного університету радіоелектроніки.