Хмара: злочини Сталіна прирівнені до нацистських

Українська народна партія вимагає від правоохоронних органів зупинити встановлення пам’ятника «кату народів» Йосипу Сталіну в Запоріжжі, оскільки це порушує як українське, так і європейське законодавство.

Про це заявив правозахисник, член правління УНП Степан ХМАРА, коментуючи заяви комуністів про заплановане до 9 травня відкриття пам’ятника Й.Сталіну, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

С.ХМАРА нагадав, що «згідно з рішеннями європейських організацій та українських судів, Сталін - злочинець».

«2009 року Парламентська Асамблея Організації Безпеки і Співробітництва в Європі окремою резолюцією прирівняла злочини сталінізму до злочинів нацизму, - підкреслив він. - 13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва підтвердив висновки слідчих СБУ про організацію персонально Йосипом Сталіним в 1932-1933 роках в УРСР геноциду українців».

«Запорізькі комуністи планують встановити пам’ятник міжнародному злочинцю, провина якого перед українським народом доведена судом», - вважає С.ХМАРА. На його думку, «правоохоронні органи, в першу чергу СБУ, мають провести розслідування, хто і на яких підставах дозволив будівництво пам’ятника Сталіну в Запоріжжі».

«Потрібно заборонити організації, які провокують глум над мільйонами жертв терору Сталіна, - наголосив С.ХМАРА. - КПУ, яка є правонаступницею КПРС, відповідає за геноцид українців».

Як повідомляв УНІАН, секретар Запорізького обкому Компартії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ сьогодні заявив, що у Запоріжжі до 9 травня буде встановлено триметровий пам`ятник Й.Сталіну.

"Пам`ятник Йосипу Сталіну - генералісимусу, під керівництвом якого була завойована велика перемога над німецько-фашистськими загарбниками", буде встановлений у Запоріжжі на прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни і учасників бойових дій 1941-1945 рр., сказав він.

Створюється пам`ятник Й.Сталіну в Києві - в майстерні художника, ім`я якого в запорізькому обкомі КПУ не розголошують, зазначаючи лише, що "автор - прихильник ідей Комуністичної партії, і частину робіт робить безоплатно".

Під час і після встановлення пам`ятник Й.Сталіну, за даними Запорізького обкому КПУ, охоронятиметься - планується встановити біля пам`ятника камери відеоспостереження, що працюватимуть цілодобово. За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, "комуністи також готові до всіляких провокацій" і мають намір "дати відсіч" усім, хто спробує перешкодити відкриттю пам`ятника або спаплюжити його.