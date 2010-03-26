ЗМІ: авіапромисловість вичистять від людей Тимошенко

Найближчим часом генерального конструктора і керівника АНТК ім. Антонова Дмитра КІВУ може чекати відставка. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, нинішній керівник «Антонова», ймовірно, не знайде підтримки в нової виконавчої влади, адже користувався прихильністю попередньої. Те саме може очікувати й гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Анатолія М’ЯЛИЦЮ, довірену особу кандидата в президенти України Юлії Тимошенко.

Як пише тижневик, головним «дзвіночком» кадрових ротацій стала бесіда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом ВАТ «Мотор Січ» В’ячеславом БОГУСЛАЄВИМ про перспективи авіапрому. Водночас Д.КІВІ у прийомі на Банковій було відмовлено.

На думку видання, В.БОГУСЛАЄВ може очолити процеси масштабного злиття підприємств авіапрому України та Росії.

Як відомо, ще у 2009 році Росія та Україна домовилися пришвидшити процес підготовки до обміну активами авіавиробників, ідею якого підтримує і нова українська влада. Головною перешкодою цьому з українського досі боку була відсутність необхідної законодавчої бази як для проведення самої процедури, так і для акціонування підприємств авіапрому.