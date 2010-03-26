Екс-голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ називає “катастрофою” наміри нової влади повернути вільні економічні зони.

В інтерв’ю УНІАН, на питання “Як ви оцінюєте пропозицію повернути вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку?” О.КУЖЕЛЬ відповіла: “Це – катастрофа. Це буде таке відмивання грошей, що не хочу навіть говорити”.

За словами екс-голови Держкомпідприємництва, “так, є депресивні території. Там потрібно зробити аудит. Подивіться останній аналіз конкурентності по Україні. Найбільш конкурентними виявляються західні області, які є реципієнтами. А всі донори не входять до десятки конкурентних регіонів. Що таке регіон? Потрібно подивитися, який там прибуток на одну людину, з урахуванням грошей, які приходять з-за кордону. І за ними визначати, де ставити ВЕЗ, якщо вже ставити”.

При цьому О.КУЖЕЛЬ додала: “А якщо залишати ситуацію, як є, і поставити їм ще зону в Донецьку, як було, то просто хтось із мільйонерів стане мільярдером. Як сказав КУЧМА, добре місце “зоною” не назвуть”.

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