Табачник оприлюднив зміни правил прийому до вишів

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК учора на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів оприлюднив зміни правил прийому до вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина»(№ 53 від 26 березня 2010 р.).

Як пише видання, вже у 2010 році тести, які виноситимуться на зовнішнє незалежне оцінювання, планується перекладати мовами національних меншин. Ректори більшості вишів підтримали ініціативи Д.ТАБАЧНИКА і піддали критиці реформи попереднього міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА.

Вчора у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбулися збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів, на яких обговорювалися зміни правил прийому до українських вишів у 2010 році. У заході взяли участь представники Кабінету міністрів – віце-прем`єр з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО і міністр освіти і науки Д.ТАБАЧНИК. Д.ТАБАЧНИК повідомив про плановані зміни у сфері освіти.

Зокрема, за словами міністра, знання абітурієнта оцінюватимуться за трьома складовими: результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), середнім балом шкільного атестата, перерахованим за 200-бальною шкалою, і оцінкою вишу, яка може виставлятися, наприклад, за наслідками співбесіди або тестування абітурієнта на професійну придатність. Минулого року знання абітурієнтів оцінювалися за наслідками ЗНО.

При цьому Д.ТАБАЧНИК визнав, що всі ці плани неможливо реалізувати поточного навчального року через брак часу, і запропонував ректорам під час майбутньої вступної кампанії обмежитися "незначною модернізацією".

"У 2010 році враховуватиметься середній бал атестата абітурієнта, обмежено кількість вузів і спеціальностей, куди одночасно можна буде подати документи: не більше п`яти вузів і не більше трьох спеціальностей (існуючі правила не встановлюють жодних обмежень – УНІАН). Крім того, тести буде перекладено мовами нацменшин: кримськотатарською, молдавською, польською, угорською, російською і румунською", – заявив Д.ТАБАЧНИК.