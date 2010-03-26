Слідчі вже знають, хто вбив Курочкіна

Працівники слідчого управління Головного управління МВС України у м. Києві встановили особу кілера, який вбив у Києві російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків Київської міліції, цей чоловік раніше проживав у Дніпропетровську, але згодом отримав російське громадянство. Також встановлено, що колись він працював у спеціальному підрозділі однієї з силових структур.

Як зазначили у столичному Главку, “цю людину оголошено в розшук, проте, як кажуть фахівці, навряд чи вдасться її знайти, оскільки як правило, такі люди довго не живуть – їх ліквідують”.

Довідка УНІАН. М.Курочкіна було застрелено 27 березня 2007 року в Києві під час його конвоювання до Святошинського районного суду, який розглядав кримінальну справу, порушену щодо російського бізнесмена за фактом здирництва. Також був поранений співробітник конвою.

21 квітня 2007 року в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі “5 каналу” повідомив про затримання в Дніпропетровську двох виконавців вбивства М.Курочкіна.

Того ж дня прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що Службою безпеки України та Міністерства внутрішніх справ затримано ряд осіб, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до скоєння навмисних вбивств російського бізнесмена М.Курочкіна та директора Дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова та ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів.