Митниця відвернула вивезення нумізматичної колекції

Співробітники Чернігівської митниці припинили чергову спробу незаконного вивезення за межі України речей, що за своїми ознаками можуть належати до історико-культурних цінностей. Про це повідомили УНІАН у прес-службі митниці.

Інспектор митного поста "Щорс" під час здійснення митного контролю потягу "Сімферополь – Мінськ" (у пункті контролю "Хоробичі") серед особистих речей одного з пасажирів виявив велику кількість не задекларованих предметів нумізматики.

При більш ретельному огляді було з’ясовано, що громадянин Республіки Білорусь намагався вивезти з України 91 монету, 13 грошових банкнот, 37 поштових листівок, 10 кольорових картинок. У валізі були також дві книги, одна з яких "Мальчик с пальчик" перекладена з французької І.С.Тургенєвим з малюнками Густава Доре, інша – "Расчётная книжка" 1908 року одного з харківських підприємств. Нумізматична колекція складається з таких монет, як "динарік", "¼ копійки сріблом", "полугрош", "деньга", "полушка" та інших, рік виготовлення яких датується, починаючи з 1578-го. Поряд з ними були також монети та банкноти часів СРСР. Поштові листівки мають історичне спрямування: "Встреча разъезда французких гусаров с русской пехотной заставой накануне Бородинского боя (война 1812)", "Прощание пленника. 1583" та інші. На кольорових листівках, надрукованих на початку минулого століття, зображено птахів.

Інспектором митниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 340 Митного кодексу України. Затримані предмети будуть передані на експертизу, яка встановить їх історичну та культурну цінність.