Антимонопольний комітет оштрафував ветеринарну лікарню

У Житомирській області АМКУ оштрафував Малинську лікарню ветмедицини на 13 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирського територіального відділення АМКУ.

Уточнюється, що згідно з проведеним відділенням розслідуванням виявилися економічно необгрунтованими тарифи на послуги цієї лікарні.

Зокрема, йдеться про послуги, пов`язані з видачею ветеринарних документів, ветеринарних лабораторних досліджень продукції та обов`язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів рослинництва і тваринного походження на ринках Малинського району, які набули чинності з 6 серпня 2007 року і з 12 лютого 2009-го.

Також поки діяли ці тарифи, лікарнею виставлялися рахунки за надання цих послуг у розмірах, які не відповідали затвердженим тарифам.

За словами начальника тервідділення АМКУ Олександра БЕЗСМЕРТНОГО, при визначенні розміру штрафу відділення врахувало те, що лікарня не перешкоджала об`єктивному розгляду справи і зобов`язалася вчасно заплатити штраф.

"Також АМКУ зобов`язав лікарню за три місяці припинити порушення конкурентного законодавства і встановити економічно обгрунтовані тарифи на свої послуги", - додав О. БЕЗСМЕРТНИЙ.