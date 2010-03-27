Експерт: підвищення пенсійного віку в Україні неминуче

Директор Інституту демографії й соціальних досліджень, член-кореспондент Національної академії наук України Елла ЛІБАНОВА вважає, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Києві.

За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, в усіх країнах, на всіх ринках праці і за будь-якої системи соціального забезпечення розмір пенсії, яка виплачується із солідарної системи, завжди є меншим за розмір заробітної плати.

“Відповідно, коли рано настає пенсійний вік і ще є сили та бажання працювати, у людини забирають частину її доходів, хоча вона ще може працювати. А в левовій частині країн світу заборонено оплачувати роботу при отриманні пенсії із солідарної системи або ж існують дуже серйозні обмеження. Така ситуація, як у нас, мало де є”, – підкреслила Е.ЛІБАНОВА.

За її словами, якщо нічого не змінювати у системі, зокрема, дівчатка, яким сьогодні по 5 років, отримуватимуть пенсію, що дорівнює 20% заробітної плати.

“В Україні середньоочікувана тривалість життя (показник, що вказує, скільки у середньому проживе людина при настанні пенсійного віку і враховує ризики смерті винятково у цьому віці) жінок при досягненні пенсійного віку трохи перевищує 23 роки. Середньоочікувана тривалість життя чоловіків, при досягненні 60 років, трохи більше 14 років. Це – замало, однак, хоч як це парадоксально, відповідає тривалості життя на пенсії у розвинених країнах”, – зазначила Е.ЛІБАНОВА.

Вона підкреслила, що не варто плутати цей показник з середньоочікуваною тривалістю життя при народженні, який враховує ризики смерті на першому році життя (коли вони дуже високі), а також у ранньому дитинстві та у підлітковому віці.

Крім того, Е.ЛІБАНОВА переконана, що представники обох статей мають іти на пенсію в одному віці.

“У переважній більшості країн світу, особливо економічно розвинених, і таких, яких ми маємо за взірець, – насамперед країни Скандинавії, пенсійний вік є рівним для чоловіків і жінок. Не хочу сказати, що в усіх країнах він рівний. Є країни, подібні до нашої у цьому питанні. Це переважно африканські країни”, – наголосила Е.ЛІБАНОВА.

На переконання демографа, не варто підвищувати пенсійний вік для чоловіків.

“14 років середньоочікуваної тривалості життя чоловіків по досягненню 60 років - це дуже мало, особливо для чоловіків. У нас є “бермудський трикутник” - між 40 і 60 роками, де вмирає 22% чоловіків. Є ризик того, що якщо ми збільшимо працездатний вік, то цей “бермудський трикутник” буде тривалішим, і ми більшу частину чоловіків втратимо. Тому я б чоловіків не чіпала”, – сказала Е.ЛІБАНОВА.

З іншого боку, переконана Е.ЛІБАНОВА, якщо жінку відправляють на пенсію на 5 років раніше за чоловіка, це означає, що вона 5 років отримуватиме пенсію, розмір якої менший, ніж зарплата.

Говорячи про достроковий вихід на пенсію, Е.ЛІБАНОВА заявила, що “це унікальне питання”. “Таким чином компенсуються умови праці тільки у трьох країнах світу – Україні, Росії, Білорусі. В усіх інших випадках людина не може працювати так довго, щоб це шкодило її здоров’ю. Якщо шкоду здоров’ю (через роботу) вже нанесено, то тоді людині призначають пенсію за інвалідністю, яка є доволі високою”, – зазначила демограф.

Водночас Е.ЛІБАНОВА виступила категорично проти різкого підвищення пенсійного віку, оскільки це може призвести до зростання безробіття.

“Різко підвищувати дуже ризиковано. Ринок праці має бути підготовлений до збільшення пропозицій робочої сили. Ідеальним був би варіант спочатку підвищити (пенсійний вік) жінкам до 60 років, урівняти їх з чоловіками. Потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, поступово до 62 років підняти (пенсійний вік) обом статям”, – вважає Е.ЛІБАНОВА.

Вона підкреслила, що підвищення пенсійного віку в Україні, “безперечно, не може бути єдиним заходом і, безперечно, не так як це відбулося, зокрема, у Грузії, де за одну ніч пенсійний вік підняли на 5 років”.

“Треба йти нормальними поміркованими шляхами, але це неминучість, від якої ми нікуди не дінемося”, – вважає Е.ЛІБАНОВА.