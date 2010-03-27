Експерти: якість водопровідної води загрожує здоров'ю киян

Вміст шкідливих для здоров`я речовин в київській водопровідній воді перевищує гранично допустимі згідно з ДОСТом показники в 2 і більше разів, а можливе затоплення і потрапляння дорожньої солі, реагентів, радіоактивного мулу і каналізаційних вод в систему водопостачання зробить ситуацію з якістю водопровідної води катастрофічною.

Про це в коментарі для газети "Дзеркало тижня" заявив директор Українського науково-дослідного інституту водногосподарсько-екологічних проблем академік Анатолій ЯЦИК і заступник директора з наукової роботи Українського державного науково-дослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення і охорони навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО» Володимир КОСТЕНКО.

На думку фахівців, серйозною проблемою є потрапляння технічної солі і реагентів, висипаних у великій кількості на київські дороги, до Дніпра і його приток разом з талими водами. Водозабірні фільтри ці хімречовини затримати не зможуть.

«Чому населення Європи не нарікає на якість води? Тому що там у водопровідні системи подається 70% підземної води і 30% поверхневої, а в нас - навпаки», - сказав В.КОСТЕНКО.

«Забруднення поверхневих вод досягло такого рівня, що вже маємо говорити про наближення катастрофи. Нинішня зима погіршила ситуацію. Раніше сніг вивозили за місто, скидали його подалі від водойм, а тепер усе, що зібралося на дорогах і в подвір’ях, тече в річки. Не менш тривожний стан і з підземними водами - постійно зростає рівень їхньої мінералізації, що в кінцевому рахунку впливає на якість питної води по всій Україні», - додав експерт.

«Причина проста: хімічні, переробні та інші підприємства скидають відходи, не соромлячись, і, за великим рахунком, ніхто не звертає на це серйозної уваги. Чи треба при цьому дивуватися, що загальна мінералізація підземних джерел удвічі вища, ніж вимагає ДСТУ?!» - заявив заступник директора «УкрВОДГЕО». Причому допустимі значення наявності у воді шкідливих речовин і прикордонні параметри якості фактично перевищені в 2 і більше раза.

На думку академіка А.ЯЦИКА, особливу увагу слід звернути на захист питної води від можливого радіоактивного забруднення.

«Викликає тривогу й танення снігів у 30-кілометровій Чорнобильській зоні. Потрібно зробити все, щоб не допустити змивів води з заплав і запобігти новій хвилі радіоактивного забруднення дніпровських водосховищ», - додав експерт.