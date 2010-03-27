Визначили переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з журналістики

16:58, 27 березня 2010
Суспільство
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У фіналі змагалися 120 студентів

Визначені переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з журналістики, що завершилась у Сумах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, цього року ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Журналістика та інформація» відбувся на базі Сумського державного університету.

У фіналі конкурсу змагалися 120 студентів із 30 навчальних закладів України, а членами журі стали кращі викладачі із профільних вишів нашої держави. Номінація «Журналістика» була поділена на два рівні: у першому брали участь студенти 1-3 курсів, у другому – старшокурсники.

Переможницею старшої ліги стала студентка СумДУ Уляна ДРЮЧКОВА. В номінації «Реклама та зв’язки з громадськістю» перемогу виборола студентка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна МАНЗЮК. Перше місце в номінації «Видавнича справа та редагування» здобула представниця Української академії друкарства (м. Львів) Тетяна ВАДЮК.

Переможці та призери олімпіади були нагороджені дипломами та цінними подарунками.

 

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