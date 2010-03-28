Настоятель храму викрав майно Покровської церкви

На Сумщині за підозрою у викраденні церковного майна затримано настоятеля храму.

За інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Ігоря ГЛУЩЕНКА, ще восени 2008 року з Покровської церкви Конотопсько-Глухівської єпархії УПЦ МП, що в одному з населених пунктів Сумської області, було викрадене майно (хрести, ікони тощо). Прокурор району порушив за цим фактом кримінальну справу за частиною 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. За результатами розслідування старшим дізнавачем місцевого райвідділу міліції винесена постанова про зупинення досудового слідства у зв’язку з не встановленням особи, що вчинила злочин.

У прокуратурі ретельно вивчили обґрунтованість прийнятого рішення і дійшли висновку, що воно винесене передчасно, без виконання всіх слідчих дій, у зв’язку з чим було скасоване, а заступником прокурора Сумської області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 185 Кримінального кодексу, розслідування якої було доручено старшому слідчому райвідділу міліції з наданням необхідних письмових вказівок. За неналежне виконання службових обов’язків стосовно старшого дізнавача райвідділу міліції і його керівника порушено дисциплінарні провадження.

Великий обсяг роботи довелося виконати слідчому, проводячи комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Зокрема, допитано як свідків чимале число прихожан та працівників церкви, голову сільської ради, аби встановити час зникнення майна, встановлено час, коли прихожани бачили зниклі речі, а також те, що вони використовувались новопризначеним настоятелем церкви протоієреєм М. під час богослужіння, проведено криміналістичну експертизу, щоб визначити, у який спосіб та на якому обладнанні виготовлено копію однієї з ікон, що знаходиться в храмі, вжито слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення зв’язків протоієрея М. з особами, які займаються колекціонуванням та реалізацією антикваріату, дорогоцінних виробів, церковного приладдя тощо.

Вжитими заходами була встановлено причетність підозрюваного до вчинення даного злочину.

Стосовно протоієрея (вже колишнього) порушено кримінальну справу за фактом викрадення церковного майна з Покровської церкви. Під час допиту свою вину у вчиненні вказаного злочину він визнав і розповів про обставини його вчинення.

На даний час у справі виконуються вказівки прокуратури області та інші слідчі дії з метою повного, всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин вчинення злочину. Невдовзі настоятелю церкви доведеться постати перед судом.