Затримано вантажівку з 16 тоннами спирту

Співробітники міліції затримали у місті Стрий Львівської області вантажний автомобіль, яким нелегально перевозили 16 тонн спирту.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Нелегальний вантаж привезли з іншої області, і всі 16 тонн спирту призначались одному покупцю, який мав розділити товар на кілька партій, одну з яких планував переправити за кордон, йдеться у повідомленні.

Експерти підрахували, що вартість вилученого спирту становить понад 0,5 млн. грн. Наразі оперативники встановлюють джерело його походження.

За даним фактом вже порушено кримінальну справу за незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України).