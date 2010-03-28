Янукович привітав Дмитра Гнатюка

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ привітав народного артиста України Дмитра ГНАТЮКА з 85-річчям.

“Високо ціную Ваш талант, багаторічну невтомну працю у Національній опері України, значний особистий внесок у розвиток української культури”, - йдеться у вітанні глави держави, текст якого розміщено на його сайті.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, блискучі партії, майстерні сценічні постановки та унікальний камерний спів Д.ГНАТЮКА увійшли до золотого фонду духовних скарбів українського народу.

“Пісні «Два кольори», «Рідна мати моя», «Дивлюсь я на небо», «Черемшина», «Ясени», «Ніч така місячна» тісно пов`язані з Вашим іменем, з ними виросло кілька поколінь українців”, - відзначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Д.ГНАТЮКУ міцного здоров`я, щастя, добра й невичерпної наснаги.