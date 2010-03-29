Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 28 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився порівняно з 28 березня і сьогодні становить 10,52 грн./євро, курс продажу підвищився на 1% – до 10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,44-10,61 грн./євро, з продажу – в межах 10,61-10,94 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 28 березня знизився на 1,3% і сьогодні становить 0,2617 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,2% - до 0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,2% відучора і сьогодні становить 10,55 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,63 грн./євро, з продажу – в межах 10,61-10,75 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 28 березня знизився на 1,2% і на сьогодні становить 0,2625 грн./рубль, продажу – не змінився - 0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,885/7,935 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,935 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2620/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 березня, становить: гривні до долара США – 7,93, до євро – 10,588929, до російського рубля – 0,26868.