У Києві посилили охорону метрополітену

У зв’язку з терактами у Москві в Києві посилено охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік та в місцях переходу з однієї станції на іншу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві.

«Як правило, питаннями попередження та боротьби з тероризмом займається СБУ, тим не менш, коли з’явилася перша інформація про вибухи в Москві, керівництвом столичної міліції, не очікуючи якихось розпоряджень або колегій, прийнято рішення про посилення охорони метрополітену, зокрема на станціях, де є великий пасажиропотік і в місцях переходу з однієї станції на іншу», - зазначили в ЦГЗ.