У Кривому Розі на даху ресторану стався вибух

У Кривому Розі 28 березня після другої години ночі на покрівлі господарського двору ресторану «Киянка» стався вибух. Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в Дніпропетровській області.

Зазначений двір має площу 140 кв. м, дах зроблений з алюмінієвого профнастилу розміром 3х4 м, огороджений металевим та бетонним парканом.

Внаслідок вибуху пошкоджено дах господарського двору, два метало-пластикових вікна двоповерхової будівлі ресторану та лобове скло автомобіля, що стояв поблизу.

Ресторан «Киянка» не працював, постраждалих немає. Збиток наразі встановлюється.

За попереднім висновком фахівців злочин був скоєний невідомою особою з використанням безоболонкового вибухового пристрою, тротиловий еквівалент якого становить близько 200 гр.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції Криворізького міського управління порушена кримінальна справа за ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України («хуліганство»). Вживаються заходи щодо з’ясування обставин скоєння злочину, встановлення та затримання зловмисника.

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