Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав іудеїв з нагоди Песаху.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

“Щиро вітаю з нагоди Песаху – одного з найбільших свят єврейського народу. Песах утверджує віру й примножує надію на милість Творця, символізує весну, оновлення природи, очікування і сподівання на щось особливе й радісне”, - зазначається у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав іудеям здоров`я, щастя, миру та добра, а також веселих і радісних свят.