Янукович привітав іудеїв з нагоди Песаху
22:33, 29 березня 2010Суспільство
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Повідомляє офіційний сайт
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав іудеїв з нагоди Песаху.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
“Щиро вітаю з нагоди Песаху – одного з найбільших свят єврейського народу. Песах утверджує віру й примножує надію на милість Творця, символізує весну, оновлення природи, очікування і сподівання на щось особливе й радісне”, - зазначається у привітанні.
В.ЯНУКОВИЧ побажав іудеям здоров`я, щастя, миру та добра, а також веселих і радісних свят.
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