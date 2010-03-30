За комунальні борги будуть арештовувати квартири

Влада Ялти має намір через суди і відділи Державної виконавчої служби арештовувати майно, зокрема квартири, городян-боржників за комунальні послуги, у першу чергу йдеться про борги за опалення.

«Населення заборгувало за послуги ЖКГ немислимі суми. За опалення лише за цей опалювальний сезон – 36 млн. грн., за воду – 12,2 млн. грн., за електроенергію – 16 млн. грн., по квартплаті – понад 3 млн. грн.», – йдеться у переданому УНІАН повідомленні ялтинської мерії.

Понад 1,5 тисячі гривень боргу за тепло є приводом для звернення до суду. «Городяни, які заборгували за послуги ЖКГ за три місяці, можуть очікувати на прихід судових виконавців», – підкреслили в мерії.

Ялтинські «Теплові мережі» займаються претензійно-позовною роботою, до ВДВС передано двадцять одну справу, в судах знаходяться ще сто позовів.

«На майно боржників буде накладений арешт і визначений термін оплати боргів. Після закінчення терміну, якщо оплата не буде здійснена, майно реалізують. З одержаної суми будуть сплачені борги і судові витрати, а залишок передадуть колишньому власнику», – заявили в мерії.