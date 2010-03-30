У Львові готують спільні з США навчання

У Львові розпочалась головна конференція з планування проведення спільного українсько-американського командно-штабного навчання “Репід Трайдент – 2010”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони України, участь у конференції беруть представники від 12 іноземних держав.

Збройні сили України на конференції представляють заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ генерал-майор В’ячеслав НАЗАРКІН і відповідальний за координацію заходу начальник управління міжнародного військового співробітництва Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Олег ЛЕВЧЕНКО.

До складу американської делегації, присутньої на конференції, увійшли заступник командира 40-ї піхотної дивізії Національної гвардії штату Каліфорнія бригадний генерал Шарлотта МІЛЛЕР і заступник начальника відділу міжнародних навчань оперативного управління Командування Сухопутних військ ЗС США в Європі Кевін УОЛК.

В.НАЗАРКІН повідомив, що під час конференції її учасники у групах остаточно визначаться з плануванням навчання, узгодять фінансово-економічні аспекти майбутніх спільних маневрів, а також засади взаємодії сторін-учасниць.

Особлива увага іноземних військових зосереджена на готовності матеріально-технічної бази та навчальних місць проведення “Репід Трайдент - 2010”, і, зокрема, участі у маневрах українського військово-медичного персоналу.