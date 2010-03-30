Прогноз на завтра: температура ще підвищиться

Завтра вдень у західних областях України очікуються дощі, вночі та вранці у південній частині, центральних та східних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 12-17°, на узбережжі морів, в Карпатах та на півночі Лівобережжя місцями 8-11°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.