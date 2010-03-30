Керч залишилася без води

Керч залишилася сьогодні без води - об`єкти водоканалу відключили від електропостачання через борги підприємства.

«Сьогодні місто без води. Зупинено водоочисну станцію, не працюють усі насосні станції. Є вода, яка потихеньку проходить самопливом. Верхні поверхи будинків, здебільшого, всі без води», - повідомив по телефону кореспонденту УНІАН співробітник водоканалу.

Це не перше відключення об`єктів водоканалу в березні, проте наймасштабніше.

Водоканал заборгував за електрику 28 млн. грн.

«Борг (накопичується) з дев`яностих років. «Крименерго» за допомогою відключень об`єктів водоканалу хоче одержати ці гроші», - сказав співбесідник агентства.

Населення Керчі заборгувало за воду 6,5 млн. грн. Борги також є у організацій, які опікуються теплопостачанням у місті.

«Період (нинішнього відключення) не обмовлено. Триває інтенсивна робота для включення», - сказали у водоканалі.

Населення Керчі перевищує 150 тис. осіб