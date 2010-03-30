МВФ не погодився на українські умови

Уряд України і МВФ поки що не дійшли згоди відносно прийнятного рівня дефіциту Держбюджету країни на 2010 рік. Про це повідомляється за підсумками зустрічі віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА з представниками місії МВФ в Україні.

«Щодо дефіциту Державного бюджету і показників соціальних стандартів сторони не дійшли згоди, тому найближчим часом відбудеться додаткова технічна зустріч з остаточного уточнення цих та інших показників проекту бюджету України на 2010 рік», - говориться в повідомленні на сайті Мінфіну.

Українська влада на зустрічі накреслила шляхи наповнення бюджету України в поточному році. Зокрема, за рахунок оподаткування предметів розкоші, збільшення акцизного збору на коньяки і сигари, престижні марки автомобілів, за рахунок внесення змін до нормативів на спеціальне використання водних ресурсів, надр та інших природних ресурсів.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що МВФ вважає прийнятним бюджетний дефіцит на рівні 6% від ВВП для продовження програми співпраці. Але цю цифру вона назвала не остаточною і зазначила, що її можна вважати як орієнтир.