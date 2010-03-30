У Варшаві за три години сталося два пограбування банків

Сьогодні у польській столиці сталося два пограбування банківських відділень з перервою в три години.

Як передає кореспондент УНІАН, перше відділення в одному із житлових районів Варшави, пограбував, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, одягнутий у маску чоловік.

Три години пізніше в одному із банківських відділень в центрі столиці невідомі чоловіки у масках викрали близько 2 тис. доларів.

TVN24 повідомляє, що напади викликали паніку серед деяких банківських працівників. В одному із столичних відділень банку касирка, побачивши чоловіка в капюшоні, викликала поліцію.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Вроцлаві по дорозі до банківського відділення „загубилося” майже 2 млн. доларів, які, за неофіційною версією, викрав злочинець, переодягнувшись в конвоїра.