Цюріх подарував Вінниці ще 16 трамваїв

Муніципалітет Цюріха (Швейцарія) безоплатно передав Вінницькому трамвайно-тролейбусному управлінню 16 одновагонних трамваїв, які раніше були в експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Вінницькому ТТУ, додавши, що 29 березня вантажні платформи з трамваями вже прибули на залізничну станцію "Вінниця".

Планується, що в квітні-червні фахівці ТТУ доведуть технічний стан подарованих трамваїв до 100% готовності до експлуатації, проведуть їх обкатку і запустять регулярними рейсами.

Як повідомляв УНІАН, у 2007-2008 роках Цюріх безоплатно передав Вінницькому ТТУ 27 двовагонних трамваїв, що раніше були в експлуатації.