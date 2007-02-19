Терористи підірвали поїзд - загинули 64 пасажири
09:36, 19 лютого 2007Суспільство
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Виявлені залишки вибухового пристрою
|Фото Reuters
Інцидент стався у понеділок вночі, коли поїзд наближався до станції Дівана, розташованої за 100 км. від Нью-Делі в штаті Хар’яна.
Причини вибухів поки що не встановлені, але, за попередніми даними, трагедія стала результатом терористичного акту. Представники транспортної компанії повідомили, що біля залізничних колій виявлені залишки вибухового пристрою.
Офіційний представник прем`єр-міністра Індії в спеціальній заяві висловив співчуття у зв`язку із загибеллю людей і підкреслив, що "винних буде схоплено".
За повідомленням індійських властей, міністр внутрішніх справ країни виїхав на місце НП, щоб очолити розслідування.
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