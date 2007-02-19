Терористи підірвали поїзд - загинули 64 пасажири

В результаті вибухів у двох вагонах пасажирського поїзда, що прямував з індійської столиці до пакистанського Лахор, загинуло 64 людини, передає ІТАР-ТАСС. Більшість з них - громадяни Пакистану, повідомляють представники індійських властей.

Інцидент стався у понеділок вночі, коли поїзд наближався до станції Дівана, розташованої за 100 км. від Нью-Делі в штаті Хар’яна.

Причини вибухів поки що не встановлені, але, за попередніми даними, трагедія стала результатом терористичного акту. Представники транспортної компанії повідомили, що біля залізничних колій виявлені залишки вибухового пристрою.

Офіційний представник прем`єр-міністра Індії в спеціальній заяві висловив співчуття у зв`язку із загибеллю людей і підкреслив, що "винних буде схоплено".

За повідомленням індійських властей, міністр внутрішніх справ країни виїхав на місце НП, щоб очолити розслідування.