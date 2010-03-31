Платіні зустрінеться з Януковичем

7-8 квітня ц.р. відбудеться візит вищого керівництва УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ до Львова, Донецька, Харкова та Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Президент УЄФА розпочне свій візит зі Львова, де ознайомиться зі станом реконструкції аеропорту, відвідає будівельний майданчик львівського стадіону та заслухає презентацію приймаючого міста у Палаці Потоцького, де цього відбудеться коротка прес-конференція.

У Донецьку М.ПЛАТІНІ огляне аеропорт та відвідає стадіон «Донбас-Арена», де після презентації приймаючого міста також відбудеться коротка прес-конференція.

Наступного дня у Харкові М.ПЛАТІНІ огляне аеропорт та стадіон «Металіст» і дасть коротку прес-конференцію. І на завершення, високопосадовці УЄФА вирушать до столиці України, де оглянуть аеропорт «Бориспіль» та стадіон НСК «Олімпійський». У Києві запланована зустріч президента УЄФА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, після якої він зробить заяву для преси.

За словами директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, «візит президента УЄФА відбувається у контексті рішення Виконкому УЄФА від 11 грудня 2009 року щодо визначення приймаючих міст в Україні. Метою візиту є ознайомлення зі станом підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, обговорення з керівництвом держави ходу реалізації проектів, що здійснюються в рамках підготовки до фінального турніру УЄФА Євро-2012™. У зв’язку з цим органам державної влади України надзвичайно важливо продемонструвати керівництву УЄФА позитивну динаміку створення інфраструктури, досягнуту протягом останнього часу, та практичними діями підтвердити готовність і спроможність успішно реалізувати проект Євро 2012».

Як відзначає прес-служба ФФУ, акредитація на всі прес-конференції обов`язкова, для її отримання представникам ЗМІ необхідно звертатися до прес-служб кожного з приймаючих міст. Прес-конференція передбачає заяву для преси та відповіді на запитання.

З питань отримання додаткової інформації прохання звертатись до помічника директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні − Лілії РЕШНЮК. Контактний телефон: 093-316-78-21, Lilya.Reshniuk@euro2012.com.