У Черновецького 100 млн. грн закатають в асфальт

Майже 100 млн. грн. планує витратити Київ на ремонт асфальту прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, який мають намір здійснити протягом найближчих трьох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи результати розширеного засідання колегії КМДА, присвяченого благоустрою та прибиранню міста. При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що 72 млн. грн. буде профінансовано з міського бюджету і ще 25 млн. – за рахунок бюджетів районів, тобто по 2-2,5 млн. грн. з кожного.

«Це тільки на ремонт асфальтових покриттів біля будинків та у дворах і міжквартальній території», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що роботи будуть здійснюватися в борг, оскільки ще не затверджений бюджет столиці.

«В нас є єдиний шлях – бюджет. Я провів нараду з керівниками асфальтобетонних заводів. Ми підписали з ними угоду про роботу в борг і гарантії, що ми це вставимо в бюджет», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, гарантії будуть підписуватися найближчими днями після того, як буде отримана згода на це від начальника Головного фінансового управління КМДА Віктора ПАДАЛКИ.

«Ми після цього даємо гарантії і отримуємо асфальт. І входимо в борг перед асфальтобетонними заводами. Але 72 млн. грн. в бюджеті будуть», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

На його переконання, всю заплановану роботу з ремонту покриття на прибудинкових територіях можна завершити протягом трьох місяців.

Відповідальним за здійснення цих робіт призначено начальника головного управління житлового господарства КМДА Володимира СТОРОЖЕНКА.