Екологи: будівництво АЕС у Білорусі нашкодить Україні

Українські та білоруські екологи стверджують, що будівництво АЕС у Білорусі негативно вплине на довкілля України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Національного екологічного центру України з нагоди громадських слухань, що відбулися сьогодні в Києві з приводу планів будівництва АЕС.

Як зазначається у повідомленні, перед слуханнями представники громадських організацій України та Білорусі представили вагомі аргументи проти цього проекту. Зокрема, екологи зазначають, що Громадська екологічна експертиза, яка була проведена у Білорусі, дала негативний висновок стосовно даного проекту.

Так, секретар Громадської екологічної експертизи Тетяна НОВІКОВА (Білорусь) наголосила, що оцінка впливу на навколишнє середовище при підготовці проекту будівництва станції "зроблена некоректно, необ’єктивно та є відтворенням рекламних матеріалів Росатома".

За її словами, для спорудження пропонується російський проект «АЕС-2006» з реактором ВВЕР-1200. "Така АЕС ніде й ніколи не була споруджена та, відповідно, випробувана на практиці. Тому немає жодних підстав вважати цю технологію безпечною", - сказала Т.НОВІКОВА.

У свою чергу, фізик-ядерщик, експерт громадської екологічної експертизи Білоруської АЕС Андрей ОЖАРОВСЬКИЙ наголосив, що білорусам та українцям "пропонують стати такими собі піддослідними особами з випробування проекту Росатома, а можлива аварія реально може зачепити територію України".

“За будь-яких обставин більшу частину радіоактивних відходів Білорусь буде змушена захоронювати на своїй території. А це дорого і вкрай небезпечно. Але навіть і найнебезпечнішу частину відходів – відпрацьоване ядерне паливо – скоріше за все доведеться залишати в Білорусі, оскільки у Росії своїх відходів нікуди подіти. АЕС навіть при нормальній роботі постійно викидає значну кількість радіоактивних матеріалів в атмосферу, на поверхню землі та в грунтові води. Всі ці матеріли можуть досягнути території України”, - сказав професор, доктор технічних наук Георгій ЛЄПІН (Білорусь).

На думку заступника голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни ТИМОЧКО, "атомна енергетика не має перспектив ні в Білорусі, ні в України, ніде в світі".

Разом із цим, у Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища України зазначили, що свої висновки з приводу обговорення проекту будівництва АЕС у Білорусі нададуть пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 12 листопада 2007 року підписав указ «Про деякі заходи з будівництва атомної електростанції» (№ 565 від 12 листопада 2007 року), який передбачає створення організаційних структур для супроводу проекту з будівництва атомної електростанції на території Білорусі.

Білорусь планує побудувати АЕС за 55 км від Вільнюса на Островецькому майданчику (Гродненська область).